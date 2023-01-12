DÜZCE (AA) - Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kadir H. idaresindeki 06 ZJ 899 plakalı otomobil D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzere olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yola devrilen aydınlatma direğinin Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kaldırılmasının ardından ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.