Uzmanından "kalp deliği" hastalığı ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabilir uyarısı

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Osman Kayapınar, halk dilinde "kalp deliği" olarak bilinen Atriyal Septal Defekt (ASD) rahatsızlığının genellikle doğuştan gelen kalp hastalıkları arasında yer aldığını fakat ilerleyen yaşlarda da ortaya çıkabildiğini bildirdi.

Kayapınar, yaptığı yazılı açıklamada, ASD hastalığının toplumda en sık görülen konjenital (doğumsal) kalp hastalıkları arasında yer aldığını belirtti.

Hastalığın genellikle doğumdan sonra tespitinin yapıldığının aktaran Kayapınar, "Zamanla artmış kan akımı akciğer basıncında yükselmeye yol açarak akciğerlerde ve sağ kalpte geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor. Etiyolojisi net olmamakla beraber genetik ve çevresel koşullar etkili olabilir. ASD'nin erken dönemlerde belirti vermemesi nedeniyle hastalar, ilerleyen yaşlarda da karşımıza çıkabilmektedirler." ifadelerini kullandı.

ASD ile ilgili erken dönemlerde semptom gözlenmeyebildiğine dikkati çeken Kayapınar, bunun ilerleyen yaşlarda nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, bayılma ya da sebebi tam olarak açıklanamayan inme gibi şikayetlere sebep olduğunu dile getirdi.



Tanı yöntemlerine değinen Kayapınar, "Atriyal septal defektlerin birçoğu 4 yaşına kadar kendi kendine kapanabilir. 7-8 mm altındaki defektlerde tedavi gerektirmeyebileceği gibi daha büyük atriyal septal defektlerin özellikle sağ kalp basınçlarını ve akciğer kan akımını artırdıysa vakit kaybetmeden mekanik olarak kapatılması gerekmektedir. ASD'ler ameliyatlı ya da ameliyatsız olarak kapatılabilir." açıklamasında bulundu.

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