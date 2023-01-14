Beyaz bastonu "gören gözü" oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşayan 25 yaşındaki Derya Yağız, görmeyen gözlerine "ışık" olan beyaz bastonuyla hayata tutunuyor.

Henüz 3 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme bozukluğu yaşayan Yağız, göz tansiyonu nedeniyle 14 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti.

Görme engeline rağmen hayata küsmeyen Yağız, Braille alfabesini öğrenerek eğitim hayatını sürdürdü.

Yağız, azmi ve çalışkanlığıyla Düzce Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümünden mezun oldu.

Beyaz bastonuyla hayata sımsıkı sarılan Yağız, 1,5 ay önce çağrı merkezi bünyesinde çalışmaya başladı.

Gelen çağrıları evinden cevaplandıran Yağız, arta kalan zamanında Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

- "Görme engellinin sembolü beyaz bastonudur"

Derya Yağız, AA muhabirine, hayatı dolu dolu yaşamayı sevdiğini söyledi.

Yaşama sevincini hiçbir zaman kaybetmediğini dile getiren Yağız, beyaz bastonun görme engelliler için önemine değinerek, "Beyaz baston bir görme engellinin gözüdür. Bastonumuzla engelleri aşarak tek başımıza özgürce bir yerlere gidebiliyoruz. Bizde bastonun yeri ve değeri çok fazla, topluma kendimizi baston sayesinde tanıtıyoruz. Görme engellinin sembolü bastondur." diye konuştu.

Yaşamı boyunca karşılaştığı olumsuzluklar karşısında karamsarlığa kapılmadığını anlatan Yağız, "Hayatımda olumsuzluklar oldu ama bunları engel olarak görmedim. Her şeyi pozitif düşündüm. Benim için neyin güzel olacağını düşünerek hareket ettim. Beyaz bastonumla tek başıma özgürce bir şeyler yapmak, en çok da çalışmak istiyorum. Çalışmak, bir engelli için çok büyük bir nimet. Çalışarak tek başıma ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Her zaman en güzel şeyleri yaşayacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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