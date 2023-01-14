Düzce'de "Tarım Akademisi" ile genç çiftçiler yetişecek

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Tarım Akademisi" ile genç çiftçilerin yetişmesi sağlanacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde kurulan Tarım Akademisinde tarım öğrencilerine uygulama alanı oluşturulacak.
"Tarım Akademisi İş Birliği Protokolü" Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ile Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Beytullah Yılmaz tarafından imzalandı.
Mergiç Mahallesi'nde bulunan 121 dönümlük alanda "Tarımsal Kalkınma Merkezi" olarak gençlere eğitim verilecek, uygulamalı dersler yapılacak.
Aromatik tıbbi bitki yetiştiriciliğinin yapılacağı alanda bahar mevsiminde çalışmalara başlanacak.