Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden Gürcistan uyruklu Valeri G. idaresindeki AN-100-UK plakalı otomobil, Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü mevkisinde Süleyman Y'nin kullandığı 41 ALZ 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Gürcistan uyruklu Ketevan G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından tüm şeritlerin trafiğe açılacağı öğrenildi.

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