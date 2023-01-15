Düzce'de depremde ağır hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yaşanan depremde ağır hasar gören, Turgut Özal Anadolu Lisesine ait iki lojmanın yıkımına başlandı.

Kentte 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin kaldığı Turgut Özal Anadolu Lisesi lojmanlarına geldi.

Etrafta güvenlik önlemi alınmasının ardından 6 kattan oluşan 2 binada iş makineleriyle yıkıma başlandı.

Bölgede molozlardan oluşan kirlilik için temizlik çalışması da yürütülüyor.

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