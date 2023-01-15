Düzce ve Bolu'daki parklarda sıcak hava yoğunluğu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE/BOLU (AA) - Düzce ve Bolu'da, kış mevsiminde havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar, park ve meydanlarda vakit geçirdi.

Düzce'de hafta sonu hava sıcaklığı 13 derece olarak kayıtlara geçti. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, park ve meydanları doldurdu.

Cedidiye Meydanı'nı gezip yürüyüş yapan vatandaşlar, güvercinleri ve sokak hayvanlarını besledi.

Kentte hava sıcaklıklarının bir hafta daha yüksek seyredeceği öğrenildi.

Bolu'da da sıcak havayı fırsat bilenler, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan parka gelen yerli ve yabancı turistler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, iskelede fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.