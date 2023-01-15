Düzce’de kamyonun açık unutulan damperinin köprüye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde damperi açık unutulan hafriyat kamyonunun köprüye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Özel bir firmaya ait Ü.H (45) idaresindeki 81 KL 335 plakalı hafriyat kamyonu, damperinin açık unutulması nedeniyle D-010 karayolunda Osmaniye köprüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.





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