Düzce'de 10 ay önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 10 ay önce işlenen cinayete ilişkin Sakarya'da gözaltına alınan katil zanlısı, tutuklandı.

Gümüşova ilçesinde 19 Mart 2022'de tartıştığı M.G'nin yeğeni tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Murat Uyar'ın ölümüne ilişkin aranan G.G'nin Sakarya'da gizlendiği tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Kente getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan G.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



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