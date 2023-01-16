Düzce Belediyesi hastalık taşıyan sahipsiz hayvanları tedavi ediyor

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, hastalık taşıdığı belirlenen sahipsiz hayvanları rehabilitasyon merkezinde tedavi ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kent merkezinde hastalık taşıyan sahipsiz hayvanları tespit ediyor.



Ekiplerce toplanan hayvanlar, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada tedaviye altına alınan hayvanlar, bakımları yapılarak sağlıklarına kavuşturuluyor.







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