Düzce'de yeni kadın doğum, çocuk hastalıkları ve fizik tedavi servisi açılacak

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kadın doğum, çocuk hastalıkları ve fizik tedavi bölümlerinin yer aldığı yeni servis açılacak.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek binasında hizmete girecek serviste 150 hasta yatağı, 15 yataklı yoğun bakım, 1 acil servis, 3 ameliyathane, 1 doğumhane ve doğum üniteleri bulunacak.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, gazetecilere, çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir binaya kavuşacaklarını söyledi.

Farklı hizmetlerin bir arada yürütüldüğü çalışma ortamının sağlanacağını anlatan Yılmaz, "Yataklı servis alanlarından biri tamamlandı. Diğer kattaki çalışmalarımız devam ediyor. Tıbbi cihazların görüşmelerini Sağlık Bakanlığı'yla yaptık. 15 milyon lira civarında bütçeyle Bakanlığımız bize destek olacak. Bunun yanı sıra 10 milyon lira civarında ultrason, röntgen, ameliyat masası, vantilatör gibi cihazlarda destekleri olacak." dedi.

Yılmaz, açılacak servis sayesinde yoğunluğun azalacağını aktararak, "Kentimizde yüzde 30 oranında 18 yaşından küçük nüfus var. Hastanemizdeki bu bölüm faaliyete geçtiği zaman diğer hastanelerin yüzde 30 yoğunluğunu buraya alacağız. Çocuk, yeni doğan, kadın doğum. Doğumlar burada yapılabilecek. Diğer illere tedavi için gittiğimiz yan dallarımız da burada olacak." diye konuştu.

Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki bölümlerin taşınmasının ardından boşalacak yerlere 20 yataklı yetişkin yoğun bakım ve 14 yataklı palyatif bakım merkezi yapılacağını sözlerine ekledi.





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