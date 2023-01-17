Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde 19 türden 1787 kuş listelendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de yer alan Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde yapılan sayımda 19 türden 1787 kuş kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akif Keten'in katılımıyla Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda kuş türü gözlemi ve sayımı yaptı.

Kış ortası su kuşu sayımı kapsamındaki çalışmada ekipler, 19 kuş türünden 1787 su kuşunu listeledi.

Ekipler, sakarmeke, saz delicesi, çamurcun, balaban, gri balıkçıl türlerinin gözlemini gerçekleştirdi.





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