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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı

AA

Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Nursel C. yönetimindeki 34 BU 6718 plakalı otomobil, Küçükmelen mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan biri çocuk aynı aileden Ayşen, Fatmanur ve Suvayil C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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