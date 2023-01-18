Uzmanından "önlenebilir hastalıklardan korunmada aşı önemli" uyarısı

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kurt, bebek ve çocuklarda aşılamanın önlenebilir hastalıklardan korunmada önemli olduğunu bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, aşıların amacını, hastalığa neden olan bakterileri, virüsleri veya toksinleri vücuda tanıtmak, bağışıklık sistemini bunlara karşı uyarmak, hastalık oluşmasına engel olmak olarak sıraladı.



Aşı olunduğunda vücudun mikropla karşılaşması durumunda bağışıklık sistemi devreye girdiğini, antikor denilen vücudu koruyan maddeler üretildiğini anlatan Kurt, antikorların mikropları ortadan kaldırarak hastalık oluşmasını önlediğini kaydetti.

Kurt, aşılamayla çocukların önlenebilir hastalıklardaki ölümlerden veya sakatlıklardan korunmasının mümkün olduğuna işaret ederek, yenidoğan döneminden itibaren çocuklara Sağlık Bakanlığının aşı takvimine göre Aile Hekimliği birimlerinde "Hepatit B", "BCG", "Konjuge Pnömokok", "DaBT-İPA-Hib", "Oral Polio", "Suçiçeği", "KKK", "Hepatit A" aşılarının zamanına uygun ücretsiz yapıldığını belirtti.

Aşılama sonrası ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve iştahsızlık gibi kısa süreli yan etkiler görülebileceğini, uzun dönem aşıya bağlı istenmeyen yan etkilerin beklenmediğini vurgulayan Kurt, "Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir. Ancak aynı aşının iki dozu arasındaki süreye dikkat edilmeli, erken yapılmamalıdır. Ayrıca iki canlı virus aşısı yaptırılacaksa ya aynı günde yapılmalı ya da arada en az 4 hafta süre olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde aşı reddi ile sık sık karşılaştıklarını aktaran Kurt, "Bu durum toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit. Lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı için aşılarımızı zamanında yapalım ve çocuklarımıza yaptıralım." açıklamasında bulundu.

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