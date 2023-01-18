Düzce'de masa tenisi turnuvası yapıldı

(AA) - Düzce'de her yıl gerçekleştirilen geleneksel masa tenisi turnuvasının 6'sı düzenlendi.
Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumayeri Meslek Yüksek Okulu Dr. Engin PAK spor komisyonu tarafından Cumayeri Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvada, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından atanan hakemlerin yönettiği maçlar heyecana sahne oldu.
Turnuvada, Alihan Kılıç birinci, Orhan Samet Arıkan ikinci, Uğur Karakoç ise üçüncü olarak hediye ve madalyalarını aldı.
Organizasyona, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Celal Işık, Düzce Üniversitesi Cumayeri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Engin Nas, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.