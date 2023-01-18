Düzce Belediye Başkanı Özlü, iş kadınlarıyla buluştu

DÜZCE (AA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, iş kadınlarıyla bir araya geldi.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde toplantı gerçekleştiren Özlü, yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.
Düzce için tasarladıkları projeleri hayata geçirdiklerini belirten Özlü, "3,5 yıl önce göreve geldiğimiz günden itibaren vadettiklerimizi yapmak için her türlü imkanımızı seferber ettik. Önceliğimiz kurumsal kimliği oluşturmak ve vatandaşlarımızın ulaşabileceği, kendini rahat ifade edeceği, talep ve beklentilerini iletebileceği bir belediye düzeni sağlamak oldu." ifadelerini kullandı.
Özlü, bu tür toplantıları önemsediklerini dile getirerek, "İstişare ederek ilerliyoruz, şehrimizin büyümesi, gelişmesi ve güzelleşmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 2 yılımız pandemiyle geçti. Yaşadığımız sel ve deprem afetleri motivasyonumuzu kırmadı, daha da artırdı. Şu an 9 farklı büyük projemiz, yatırımımız devam ediyor. Bunların yanı sıra parklarımız, yollarımız, kaldırımlarımıza kadar şehir bütünlüğünü sağlayacak çalışmalarımız sürüyor." açıklamasında bulundu.