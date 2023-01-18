Vali Atay, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi

DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, "Halk Günü"nde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Valilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Atay, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek not aldı.
Etkinlik kapsamında 65 vatandaş ile görüşen Atay, gerekenlerin yapılması hususunda ilgili kurumların müdürlerine talimat verdi.
Devlet olarak vatandaşın yanında olduklarını belirten Atay, "Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorununuzu dinlemek için kapımız sizlere her zaman açık." ifadesini kullandı.