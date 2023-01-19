Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Düzce ve Bolu'da ziyaretlerde bulundu

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DÜZCE/BOLU (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Düzce ve Bolu'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Barosunu ziyaretinin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gazetecilere açıklama yapan İnce, seçim için konuşulan 14 Mayıs tarihini uygun bulmadığını söyledi.

İnce, Türkiye'nin enerjiyle ilgili sorunları doğru yöntemlerle çözmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, dünyadaki çalışmaların takip edilmesi ve gelişmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 10 yıl içerisinde ciddi su problemiyle karşı karşıya kalacağını savunan İnce, "13,5 milyar dolarla 3 yılda tamamlanacak proje hazırladık ve bütün siyasi partilere gönderdik. Biz olmayabiliriz, siz olabilirsiniz. Eksiği gediği varsa tamamlayalım. Bizim zaten muhalefet anlayışımız bu şekilde." dedi.

Diğer muhalefet partileri gibi olmadıklarını, yapılan doğru işleri desteklediklerini anlatan İnce, hükümetin tarım ve sığınmacılar konularındaki politikalarını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Açıklamalarının ardından İnce, Gaziantep ve İstanbul caddelerinde bir süre sohbet ettiği vatandaşlara simit ikram etti.

- Bolu'da cenaze törenine katıldı

Düzce'deki ziyaretlerinin ardından Bolu'ya geçen İnce, İstanbul'da hayatını kaybeden Bolu İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın eşi Solmaz Baysal'ın, Kalıcı Konutlar Camisi'ndeki cenaze törenine iştirak etti.

Cenaze namazı sonrası İzzet Baysal Caddesi'nde esnafı ziyaret eden İnce, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnce, Bolu Belediyesi önünde Köroğlu Heykeli'nin bulunduğu alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ın seçim tarihi olarak gündeme geldiğini anımsatarak, "Benim altılı masaya önerim şu; geçen dönem beni 51 gün kala aday yaptılar, 13 vilayete gidemedim, zaman yetmedi. Büyük ilçelerin hiçbirine gidemedim. Bence bir an önce adaylar ortaya çıkmalıdır. Seçime 115 gün civarında zaman var." diye konuştu.

İnce, Memleket Partisi olarak sadece gönüllülerin gücüyle, hazine yardımı veya başka bir destek olmadan sokak sokak Türkiye’yi dolaştıklarını dile getirdi.



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