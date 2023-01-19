Motosikletli, çarpıştığı aracın sürücüsüne kask kamerasından kaza anını izletti

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DÜZCE (AA) - Düzce'de motosikletle minibüsün çarpışması, motosikletlinin kaskına takılı aksiyon kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 81 AC 557 plakalı motosiklet, Kuyumcuzade Bulvarı'nda Mert A. idaresindeki 06 FB 5305 plakalı bir siyasi partiye ait minibüs ile çarpıştı.

Kaza anı, motosikletlinin kaskında bulunan aksiyon kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, kaza anında motosikletten düşen Mustafa Y, diğer sürücü Mert A'ya tepki gösterdi.

Mert A. hatasını kabul ederek Mustafa Y'den özür diledi.

Mustafa Y. de çok sinirlendiğini ifade ederek, kaskında takılı aksiyon kamerasından Mert A'ya kaza anını izletti.

Hafif yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Y. önlem amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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