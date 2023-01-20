Düzce'de düzenlenecek festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtılacak

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenecek Hamsi Festivalinde, vatandaşlara 4 ton hamsi ikram edilecek.



Anıtpark Meydanı'nda kurulan alanda, Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen etkinlik 4 gün sürecek.



Festival kapsamında 22 Ocak Pazar günü vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtılacak.

Ayrıca Türk Kızılay tararfından düzenlenecek kan bağışı kampanyası çerçevesinde vatandaşlar kan verecek.



Dernek başkanı Mustafa Demirci, festivale yoğun katılım beklediklerini söyledi.



Festivalde yaklaşık 4 ton hamsiyi pişirerek vatandaşlara ikram edeceklerini aktaran Demirci, "Festivali geleneksel hale getirdik. Güzel bir etkinlik olmasını bekliyoruz. Havaların en kötü olduğu, yağmurlu olduğu dönemlerde bile yaklaşık 10-15 bin kişiyi ağırladığımızı biliyorum. Bu güzel havalarda yaklaşık 25-30 bin kişiyi ağırlayacağımız tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

Demirci, etkinlik kapsamında kan bağışı kampanyası düzenleneceğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızı kan verip hayat kurtarmaya davet ediyorum." dedi.



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