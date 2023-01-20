Düzce'de öğrenciler karne sevincini hamsi etkinliğiyle kutladı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, karnelerini alan öğrenciler hamsi etkinliğine katıldı.
Atatürk Ortaokulu öğrencileri, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 1. döneminin sona ermesi dolayısıyla hamsi etkinliği düzenledi.
Okul bahçesinde gerçekleştirilen festivalde, veliler ve öğretmenler tarafından pişirilen hamsiler horonlar eşliğinde yenildi.
Okul Müdürü Sinan Kahraman, yaptığı açıklamada, öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliği, geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, etkinliğe katkı sunan velilere teşekkür etti.