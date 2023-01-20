Düzce'de ilk kez karne alan öğrencilere balık hediye edildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, anaokulu öğrencilerine, hayvan sevgisi aşılamak ve sorumluluk duygusunu güçlendirmek için karne hediyesi olarak akvaryumda balık hediye edildi.

Akçakoca ilçesindeki Dilek Naz Sarıoğlu Anaokulu, ara tatile çıkan öğrencilerine ilginç karne etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin hayvan sevgisinin ve sorumluluk duygusunun güçlenmesini hedefleyen öğretmenler, karne hediyesi olarak çocuklara akvaryumda balık verdi.

İlk defa karne heyecanı yaşayan öğrenciler, hediyelerini görünce mutlu oldu.

Anaokulu yetkilileri, tatil süresince balıkların gelişimini öğrencilere verilen program doğrultusunda takip edecek.

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