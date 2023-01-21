İlkokul öğrencisinin savaş gemisi görme hayali Deniz Kuvvetlerine yazdığı mektupla gerçekleşti

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER/CEM ALİ KUŞ - Düzce'de yaşayan ilkokul öğrencisinin savaş gemisi görme hayali, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yazdığı mektupla gerçeğe dönüştü.

Akçakoca Osmaniye İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Albayrak, ilgi duyduğu savaş gemilerini yakından görmek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazdı.

Mektubuna kısa sürede cevap alan Albayrak, sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve aileleri ile Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine davet edildi.

Karadeniz Bölge Komutanlığı yetkilileri, okula gelerek ziyaret ettikleri Albayrak ve arkadaşlarını servis araçlarıyla Zonguldak'a götürdü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki savaş gemilerini yakından görme imkanı bulan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Çocukların ziyaretine ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

- "Bizi çok güzel ağırladılar"

Hamza Albayrak, AA muhabirine, hayalinin gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Albayrak, mektubu babasıyla sahilde yürürken gördüğü geminin ilgisini çekmesi üzerine yazmaya karar verdiğini anlattı.

Babasıyla arasında geçen diyaloğa değinen Albayrak, şunları kaydetti:

"Babama, 'Bak, savaş gemisi' dedim. Babam da bana 'Yok oğlum, o yük gemisi' demişti. Ben de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mektup yazmayı düşündüm ve yazdım. Mektubun ardından bizi almaya geldiklerinde çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Bizi çok güzel ağırladılar, yemek yedirdiler, gemiyi gezdirdiler. Geminin topu baya büyüktü ve mermisi de büyüktü. Denizci abilerimle bu işe ne zaman başladınız diye konuştum."

Albayrak, ziyaretten çok etkilendiğini belirterek, ileride asker ya da pilot olmak istediğini sözlerine ekledi.

- "Hamza'yı bizler de subay olarak görmek isteriz"

Baba Haki Albayrak da mektup yazma fikrini duyduğunda şaşırdığını ve çocuğuna destek olduğunu dile getirdi.

Oğlunun daha önce AFAD ve Türk Hava Kuvvetlerine de mektup yazdığını aktaran Albayrak, "Onlardan da dönüşler geldi. Askeriyeyi seviyor. Duyguları o yönde. Biz şaşırdık dönüş olunca. Ereğli'deki Deniz Kuvvetlerinden Hamza'yı, arkadaşlarını ve eşimi almaya araç yolladılar ve savaş gemisine götürdüler. Hamza'nın ileride destekçisi olacağız. Hangi yöne gitmek istiyorsa o yönde devam edeceğiz. Hamza'yı bizler de subay görmek isteriz." ifadelerini kullandı.

- "Milli duyguları güçlü bir çocuk"

Sınıf öğretmeni Hanife Şener ise Hamza'nın meraklı ve soru sormayı seven bir öğrenci olduğunu belirterek, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mektubu görünce dönüt vermesi ve dikkate alması bizi çok mutlu etti. Geldiler bizi okuldan aldılar. Tüm sınıf gittik. Bizi orada çok güzel bir şekilde ağırladılar. Çok mutlu olduk hepimiz. Çocuklar için de farklı bir deneyimdi." diye konuştu.

Milli değerleri önemsediklerini vurgulayan Şener, "Elimizden geldiğince çocukların milli duygularını güçlendirmeye çalışıyoruz. Milli duygular içinde etkinlikler ve şiir yarışmaları yapıyoruz. Hamza da şiir okumayı çok sever. Kahramanlık anlatan şiirleri daha coşkulu ve güzel okur. Milli duyguları güçlü bir çocuk." dedi.





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