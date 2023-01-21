Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ın mezarına pedal çevirdiler

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DÜZCE (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği üyesi 30 kişi, bisikletleriyle Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de silahlı saldırı sonucu 5 polis memuruyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarına giderek anma etkinliği gerçekleştirdi.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan bisikletliler, D-100 kara yolunu üzerinden 45 kilometre pedal çevirerek Sakarya'nın Hendek ilçesine ulaştı.

Düzce ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yolda eskortluk yaptı bisikletliler, daha sonra Okkan'ın mezarına ziyaret ederek dua etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, AA muhabirine, her yıl bu etkinliği düzenlemek istediklerini fakat kış şartları ağır olduğu için önceki yıllarda bunu yapamadıklarını söyledi.

Cicu, duygulu anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Bu bayrak için can veren herkesten Allah razı olsun. Bizden önceki neslimiz, bize vatan için can veren ve bugün nefes alabilmemizi sağlayan insanları unutmamamızı öğretti. Biz de gençlere bunu aktarabilirsek, bizden sonraki nesillerin bayrağın dalgalanma sebebini unutmamalarını sağlarız. Asıl hedefimiz bu." diye konuştu.

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