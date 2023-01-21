Düzce'de ahırda çıkan ve ahşap eve sıçrayan yangın söndürüldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ahırda çıkan ve ahşap eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Paşalar köyünde Rasim Ç'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki 3 katlı ahşap evin çatısına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev, ahır, depo ve traktör zarar gördü.

Yangın sırasında ahşap evde kimsenin olmadığı, ahırdaki hayvanların tahliye edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.