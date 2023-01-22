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DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bahçeşehir Mahallesi Kalıcı Konutlar mevkisindeki bir apartmanın girişinde karşılaşan Y.Ç. ve S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç. ve S.G. birbirlerine tabancayla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.Ç. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, S.G'nin ise kendi imkanlarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Bu arada olay mahallinde delilleri saklamaya çalıştığı belirlenen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.





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