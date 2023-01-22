Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a" kampanyasında 4 ton hamsi dağıtıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de "Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a" sloganıyla düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde 4 ton balık ikram edildi.

Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneğince Anıtpark Meydanı'nda yapılan festivalde, yöresel gıda ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.

Karadenizli sanatçıların performans sergilediği etkinlikte, yağda ve ızgarada pişirilen hamsilerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl "Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a" sloganıyla organize edilen festivale katılanlar Kızılay otobüsünde kan bağışında bulunabiliyor.

Dernek Başkanı Mustafa Demirci, AA muhabirine, etkinliğin çok güzel atmosferde ilerlediğini belirterek, "İlk gün lahana ile başladık. Cumartesi günü mıhlama ile devam etti. Bugün kapanışı 4 ton hamsiyle yapıyoruz. Hamsiler tavaya, kanlar Kızılay'a diyoruz." dedi.



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