Düzce'de samanlıkta çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de samanlıkta başlayan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, alevlere müdahale eden 1 kişi dumandan etkilendi.
Otluoğlu köyü Akçalar Mahallesi'nde yaşayan Sefer Akbulut'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tek katlı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangında, samanlık kullanılamaz hale geldi, ev kısmen zarar gördü.
Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.