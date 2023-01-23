Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İ.B. yönetimindeki 81 AD 940 plakalı otomobil, Azmimilli Mahallesi Erdem Sokak'a dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 81 ACS 379 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet cadde üzerindeki mobilya mağazasının camına çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı.



Yaralı, kaza mahalline çağrılan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada motosikletle otomobilin çarpışma anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

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