Düzce'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kişinin otomobil içerisinde uzun süre hareketsiz halde durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Batuhan T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

















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