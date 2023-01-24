Düzce'de düzenlenen güreş turnuvasına 15 ilden 190 sporcu katıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi, güreş sporunda kentin önde gelen isimlerinden Nurettin ve Haydar Zafer kardeşler anısına serbest güreş turnuvası düzenledi.



Özkan Olcay Spor Salonu'nda 15 ilden 190 sporcunun katılımıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte, 2008-2009-2010 doğumlu sporcular mindere çıktı.



Düzce takım halinde birinciliği elde ederken, Spor Akademisi sporcusu Göktuğ Akbal şampiyon oldu.

Dereceye girenlere madalya ve ödüllerinin takdim edildiği organizasyona, Zafer kardeşlerin çocukları ve torunlarının yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, veliler ve sporseverler katıldı.

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