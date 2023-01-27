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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcular suyun çekildiği baraj çevresinde farkındalık antrenmanı yaptı

AA

Milli sporcular suyun çekildiği baraj çevresinde farkındalık antrenmanı yaptı

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER / CEM ALİ KUŞ - Düzce'de Türkiye şampiyonasına hazırlanan muay thai milli takım sporcuları ve antrenörleri, kuraklık nedeniyle suyun çekildiği Hasanlar Barajı çevresinde farkındalık antrenmanı gerçekleştirdi.

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda su seviyesi bölgedeki yağış azlığı nedeniyle düştü.

Geçen yıl aynı dönemde tam kapasite dolu olan barajda doluluk oranı yüzde 35 olarak ölçüldü. Barajda kuraklık nedeniyle suların çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

Kuraklığa dikkati çekmek amacıyla milli sporcular ve antrenörleri, suyun çekildiği baraj çevresinde antrenman yaptı.

Farkındalık oluşturmak isteyen 10 sporcu ve antrenör, çatlaklar oluşan toprağa yatarak "su" yazısı oluşturdu.

- "Sporcular farklı ortamda ayrı motive oluyor"

Milli takım antrenörü Muhammed Bişgin, AA muhabirine, nisanda Bolu'da düzenlenmesi planlanan Muay Thai Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Zaman zaman farklı ortamlarda antrenmanlar yaptıklarını dile getiren Bişgin, "Hasanlar Barajı'na geldik. Havası güzel ve yüksekte olduğu için bol oksijenli. Bu sene beklenen kış daha gelmedi. Kurak bir mevsim geçiriyoruz. Su seviyesi de yetersiz. Hem buna dikkati çekelim hem de sporcularımız oksijeni bol alsın diye farklı bir antrenman deneyelim istedik. Suyumuzu israf etmeyelim." diye konuştu.

Bişgin, antrenmanın güzel geçtiğini belirterek, "Sporcular farklı ortamda antrenman yaptığı zaman ayrı motive oluyor. Bu şekilde ay boyunca daha sıkı çalışma ortamı yakalıyoruz." dedi.

Geçen yıl bu zamanlar Aydınpınar Şelalesi mevkisinde kar üstünde antrenman yaptıklarını anlatan Bişgin, şöyle devam etti:

"Burada ise hava sıcaklığı oldukça yüksek. Yağış olmadığı için toprakta da çatlaklar var. Bu durumu sporcularımıza da göstermiş olduk. Manevi olarak yaşasınlar istedik. İsraf iyi bir şey değil. Hayatlarının geri kalanında da bu durumu başkalarına aktarırlar. Kuraklık ülkemizde başlıca bir sorun. Biz de bunu 'su' yazarak, farklı bir hava katarak gösterelim istedik. Bu şekilde sporcularımızla güzel bir çalışma yaptık."

- "Kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadelede topluma görev düşüyor"

Yardımcı antrenör Enes Aydın da kuraklık ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda topluma görev düştüğünü kaydetti.

Kuraklık ve iklim değişikliğinin etkilerine değinen Aydın, "Topluma burada düşen en büyük görev; çevreyi temiz tutmak. Düzce aslında su açısından bolluk yaşayan bir il. İstanbul'a da buradan su gönderiliyor. Kış ortasında kar yağmaması nedeniyle barajda yaklaşık yüzde 30 doluluk oranıyla içler acısı bir durum var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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