Düzce'de yapımı devam eden kütüphanede sona yaklaşıldı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yapımı süren Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde çalışmalar son aşamaya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamada, geçen yıl mayıs ayında Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy'un destekleriyle Uzunmustafa Mahallesi'nde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesinde sona yaklaşıldığı belirtildi.
Konak Kafkas Park içerisinde yer alan iki katlı kütüphanede dış cephe çalışmalarının bittiği, iç kısımda ise zemin ısıtma çalışmaları ve şap dökümünün tamamlandığı aktarılan açıklamada, "4 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilen kütüphanede engelli giriş rampaları ile merdivenlerin düzenlenmesine de devam ediliyor. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi son rötuşların çekilmesiyle hizmete sunulmuş olacak." ifadeleri kullandı.