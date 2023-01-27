Düzce'de dilencilere yönelik denetim yapıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların dini ve vicdani duygularını kullanmak suretiyle kazanç sağlamaya çalışanlara karşı harekete geçti.

Bu çerçevede şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, genç bir kadının yeğenini kullanarak esnaf ve vatandaşlardan para istediğini tespit etti. Bir süre dilenciyi takip eden ekipler, daha sonra kadını yakaladı.



Ekipler, ayrıca, şehrin belirli noktalarında ve cami önlerinde yaptıkları denetimlerde vatandaşlardan para isteyen kişileri de yakaladı.



Dilencilerin üst aramalarında ele geçirilen paralara Kabahatler Kanunu gereğince kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciler hakkında ise idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.



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