Düzce'de çıkan örtü yangını söndürüldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan örtü yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Muhapdede köyü orman yolu mevkisinde yoğun duman gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, örtü yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçrama ihtimaline karşın Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin arazözleri de çalışmaya destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası ormana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara anız ateşi yakılmaması çağrısında bulunuldu.

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