Düzce'de öğrenciler tarihi ve turistik yerleri gezdi

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesinin düzenlediği etkinlikle öğrenciler, kentin tarihi, doğal ve turistik bölgelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl tatilinde öğrencilerin kentin tarihi ve turistik alanlarını öğrenmesi için gezi programı düzenlendi.

Türkiye'nin en büyük dördüncü Batı Karadeniz bölgesinin ise en büyük Sarıkaya Mağarası gezen öğrenciler, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelalelerle farklı bir güzellikte olan mağaranın belirli bölümlerini görme imkanına sahip oldu.

Ardından "Batı Karadeniz'in Efesi" olarak adlandırılan Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'ni gezdi.

Düzce'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içerisinde keyifli bir gün geçiren öğrenciler, Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye teşekkür etti.



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