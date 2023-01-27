Düzce'de balıkçılar umudunu havaların soğumasına bağladı

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balık avcılığının sıcak hava nedeniyle azaldığını söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesinin balık avcılığını olumsuz etkilediğini belirten Karakaş, "Hava sıcaklığının mevsim normallerin üstünde seyretmesi nedeniyle denizde avcılık olmadı. Yani balık sürüleri bir arada değil. Bu nedenle tezgahlarda balık fiyatları ciddi anlamda yüksek." diye konuştu.

Karakaş, umutlarını havaların soğumasına bağladıklarını aktararak, "Önümüzdeki günlerde soğuk havalar bekliyoruz, yağışlar bekliyoruz. Bununla beraber balık avcılığının artacağını düşünüyoruz. Ancak şöyle bir düşünce olmasın; hamsi çoğalacak, barbun artacak diye. Abartacak bir balık olacağını zannetmiyorum. Yeterli seviyede olacak diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 25, barbunun 150, mezgitin 60, çupra ise tanesi 50 liradan satışa sunuluyor.

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