Düzce'de yedek stadyumun yapımı sürüyor

DÜZCE (AA) - TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor'un geçici olarak maçlarını oynayacağı stadyumun maraton tribününün çatı makasları ve 3 tribünün duvar örme işlemleri tamamlandı.
Kent merkezinde bulunan 18 Temmuz Stadyumu'nun kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasının ardından Düzce Cam Düzcespor için hazırlanan yedek stadyum için çalışmalar devam ediyor.
Şıralık Mahallesi'nde yapılan yedek stadyumun kolon, makas, iç basamak taşıyıcıları, korkuluk ve yürüme yolu imalatları tamamlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların hızla sürdüğü ve yeni satdyum yapılıncaya kadar Düzce Cam Düzcespor'un maçlarını yedek stadyumda oynayacağı belirtildi.