Düzce'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 81 T 1153 plakalı taksi, gece saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolu Yahyalar köprüsünde önünde seyreden Muhammed S. yönetimindeki 81 AG 666 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle köprüden devrilen araçlardaki sürücüler ile Şakir T, Zakire Durmaz ve Şevval C. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Zakire Durmaz (27), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan taksi şoförü Ahmet K'nin 1,83 promil alkollü olduğu belirlendi.



Hafif şekilde yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.