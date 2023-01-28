Düzce'den AB ülkelerine 2022'de 16 bin 338 ton iç fındık ihraç edildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2022 yılında 16 bin 338 ton iç fındık ihraç edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2022 yılına ait 12 aylık tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu aktarılan açıklamada, kentin 12 aylık ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte fındık hasadının eylül ayı sonunda bittiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen 12 ayda 16 bin 338 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesine yer verildi.

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