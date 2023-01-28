İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi yapıldı

DÜZCE (AA) - İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı 3. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Düzce'nin gelişmesi ve sorunlarının giderilmesi anlamında çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından, tek listeyle gidilen seçimde Yunus Özay Er, yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz da katıldı.