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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor.

Bölgede dün sağanağın ardından kara dönüşen yağış, otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Seymenler, Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu ve Düzce İl Emniyet müdürlükleri ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere hava ve yol şartları ile kış lastiği takma konularında uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşüyor.

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