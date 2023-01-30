Bolu Dağı'ndaki kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Önceki gün başlayan yağış, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, D-100 kara yolu Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini hafif şekilde sürdürüyor.

Güzergahtaki ulaşımın normal seyrettiği bölgede Karayolları ekipleri, karın zaman zaman etkisini arttırmasıyla tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İki gündür süren yağış sonucu karla kaplanan Bolu Dağı, dronla görüntülendi.

Öte yandan yağış Bolu kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.