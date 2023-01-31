Düzce'de belediye ekipleri karla mücadeleye hazır

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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesince kar yağışının ardından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için ekiplerin hazır hale getirildiği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, meteorolojik uyarılar çerçevesinde Düzce'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışına yönelik mücadele ekipleri oluşturduklarını bildirdi.

Belediyenin tüm birimleriyle sahada olacağını vurgulayan Kaltu, şu bilgileri paylaştı:



"Bugün itibarıyla ilimizde kar yağışının başlayacağı Meteoroloji tarafından bildirilmişti. Biz de zaten yaz aylarından itibaren hazırlıklarımızı tamamlamıştık. 1200 ton tuzumuz, 1000 ton tuz agregamız hazır şekilde depolarımızda bekliyor. 12'si kar bıçaklı olmak üzere 42 iş makinemiz hazır. 25 pikap da çalışmalarımıza destek sağlayacak. Yaya olarak sahada çalışma gerçekleştirecek yaklaşık 500 personelimiz de tam takım sahada olacaklar."



Kaltu, bütün mahallelere yetecek kadar makinelerinin mevcut olduğunu belirterek, "Özellikle buzlanmanın olabileceği bölgelerde sorun yaşanmaması adına hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kriz Merkezi Yönetimi nezdinde araçlarımız ve ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışacak. Düzce Belediyesi olarak karla mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

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