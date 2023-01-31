Batı Karadeniz'de havaların soğuması balık avcılığındaki hareketliliği artırdı

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde havaların soğuması dolayısıyla balık avcılığı ve tezgahlarda hareketlilik yaşanıyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havaların soğumaya başlamasıyla trol tekneleriyle ava çıktı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, sıcakların avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların dün limandan açıldığını anlatan Karakaş, "Havaların soğumasıyla avcılık artacaktır. Mezgit, barbun, istavritte artış olacaktır. Tekneler akşam geldiğinde kendisini gösterecektir." dedi.

Karakaş, bölgede gır gır avcılığının henüz başlamadığına değinerek, "Havanın mevsim şartlarına dönmesi trol avcılığını daha iyi hale getirecektir. Bir önceki aydan daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havaların soğumasıyla balık sürüleri bir araya gelecektir. Balık avcılığının artması tezgah fiyatlarına yansıyacaktır." diye konuştu.

Balıkçı Vedat Kalmaz hareketliliğin daha da artacağını ümit ettiklerini dile getirerek, "Kar suları yavaş yavaş denize düşüyor. Hamside biraz yağlanma var. Geçen hafta 50 lira civarındaydı kilosu, 20 liraya kadar düştü. Yoğunluğumuz hamsi üzerine. Mezgit ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor." dedi.





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