Düzce Valisi Atay, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Vali Atay, beraberindeki protokol üyeleriyle Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyü Çamlıpınar Gölü mevkisinde yemleme çalışmalarına katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Pehlivan'dan bölgedeki yaban hayatına ilişkin bilgiler alan Vali Atay, yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Bölgedeki yemleme çalışmalarının kar yağışı boyunca devam edeceği bildirildi.





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