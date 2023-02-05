Düzce'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

K.Y. idaresindeki 81 EY 239 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak mevkisinde, İ.M. yönetimindeki 34 UA 5252 plakalı otomobil, M.L'nin kullandığı 14 LC 815 plakalı otomobil ve Ö.T. idaresindeki 81 AAY 946 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki K.Y. ve M.L. bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.







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