Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

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DÜZCE/BOLU - Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

Gece boyunca etkisini gösteren kar yağışı, otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Kaynaşlı, Sarıçökek, viyadükler bölgesi ile kara yolunun dağ geçişi, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Elmalık ve Abant gişelerinde yoğun şekilde sürüyor.

Zaman zaman ulaşımda aksamaların yaşandığ güzergahta Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmları gerçekleştiriyor.

Bölgede devriye gezen trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Bu arada Bolu ve Düzce kent merkezlerinde yağış devam ediyor.





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