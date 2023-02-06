Deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

HSK'dan deprem bölgesi ile ilgili açıklama

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DÜZCE (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilin etkilendiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce, Bolu, Kocaeli ve Zonguldak'tan yardım ve destek ekipleri bölgeye gönderiliyor.

Düzce Belediyesi ve kentteki sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen yardım kampanyasında toplanan bebek bezi, kuru gıda ve kıyafetlerle dolu 2 tır yola çıktı.

Yaklaşık 3 ay önce 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan kentte Cedidiye Meydanı'na konuşlanan tırlara vatandaşlar tarafından kuru gıda, bot, mont, çocuk bezi gibi temel yardım maddeleri getiriliyor.

Yardımların hızla sürdüğü kentte doldurulan diğer tırlar da deprem bölgesine gitmeye hazırlanıyor.



- Bolu'da yardım çadırı kuruldu, gönüllü ekipler gönderildi

Bolu Valiliği önünde ayni yardımların alınacağı çadırlar kuruldu.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Valilik binası önünde açılan çadırlarda vatandaşların getirdiği yardımlar kabul ediliyor. Yetkililer ayrıca yardımseverleri AFAD'ın deposuna yönlendiriyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmasına katılmak için UMKE, ambulans, ekskavatör, treyler, iş makinesi, arama kurtarma aracı olmak üzere toplam 77 araç ile 284 personel ve 68 gönüllünün deprem bölgesine hareket ettiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Tanju Özcan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 tır yardım malzemesi, 2 tır su, 5 bin gıda kolisi, 50 bin ekmek, binlerce konserve, 35 gönüllü personel, itfaiye arama kurtarma ekibi, an itibarıyla deprem bölgesine yardımlarımız yollarda." ifadesini kullandı.

Bu arada AFAD gönüllülerinden oluşan 28 kişi ile Bolu İHH ve Cezaevi Arama Kurtarma ekipleri, depremzedelere yardım için AFAD koordinesinde yola çıktı.

- Kocaeli'de yardım toplama birimi kuruldu

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren depremden etkilenen vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapma taleplerinin iletildiği ifade edildi.

Değerlendirmeler doğrultusunda özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi ayni yardımların, İzmit eski Gölcük yolunda yer alan eski Carrefoursa binasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurulan birim tarafından toplanacağı aktarılan açıklamada, nakdi destek vermek isteyenlerin "DEPREM" yazarak 1866’ya SMS gönderebileceği hatırlatıldı.

- Zonguldak'ta tüm birimlerde ekipler yardım yolunda

Zonguldak Valiliği, depremden etkilenen illere yardım ve destek ekiplerinin gönderilmeye devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zonguldak Belediyesinden 6 personel, 1 içme suyu tankeri, 1 itfaiye aracı, Türkiye Taşkömürü Kurumunda görevli 85 personel, 10 araç ve 1 dinlenme tırının yanı sıra gönderilen yardım ve ekipler şu şekilde sıralandı:

"AFAD 18 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 araç. İL Sağlık Müdürlüğü 38 personel, 3 UMKE ekibi, 6 ambulans. İl Jandarma Komutanlığı 46 asayiş komando personeli, 4 araç, 1 kadavra köpeği. İl Özel İdaresi 2 teknik personel, 1 araç. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü 9 personel, 3 araç. Karadeniz Ereğli Belediyesi 10 personel, 1 itfaiye aracı. Çaycuma Belediyesi 4 personel, 1 itfaiye aracı. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ 2 personel, 1 jenaratör. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği 5 personel, 1 araç."





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