Düzce'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Kaslar bu şekilde daha çok çalışıyor!

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DÜZCE (AA) - Yığılca Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye 100 bin lira nakdi yardım gönderdi.

Kooperatif Başkanı Bayram Kaptan, yaptığı açıklamada, depremi Düzce olarak en iyi bilenlerden olduklarını söyledi.

Bölgeye nakdi yardımın yanında kamyon desteği vermek istediklerini aktaran Kaptan, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Yığılca kamyoncuları olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.



Öte yandan, Kaynaşlı ilçesinde de kaymakamlık ve belediye tarafından Hükümet Meydanı'na konuşlandırılan tırda yardım malzemeleri toplanıyor.



Kuru gıda, kıyafet ve çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, akşam saatlerinde deprem bölgesine hareket edecek.

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